Il disastro del test-pilota di Bolzano | che finisce in lockdown

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Passava per l’esperimento-, per il modello degli screening di massa di cui tutti i telegiornali nazionali e internazionali hanno parlato. Invece, mentre in tutta Italia la situazione del contagio va sostanzialmente e in diversi casi rapidamente migliorando, mentre nel confinante Trentino a breve riapriranno anche gli impianti sciistici, l’Alto Adige ha appena dichiarato un nuovo “duro” di tre settimane. Da lunedì si procederà così a una nuova chiusura di scuole, negozi, bar e ristoranti. Il motivo è evidente: i numeri del contagio appaiono sostanzialmente fuori controllo, così come quelli dei ricoveri e delle terapie intensive. La doccia non è solo fredda ma gelata, soprattutto in considerazione di una narrazione continua e martellante di quello che veniva descritto come esempio virtuoso nella lotta alla pandemia, una via tutta ...