Grande Fratello Vip, Andrea Roncato si scaglia sul Gf, Barbara D'Urso e Simone Gianlorenzi (Di venerdì 5 febbraio 2021) L'attore, intervistato da Nuovo Tv, afferma di essere stato vittima di un “colpo basso” da parte loro. Leggi su comingsoon (Di venerdì 5 febbraio 2021) L'attore, intervistato da Nuovo Tv, afferma di essere stato vittima di un “colpo basso” da parte loro.

LucaBizzarri : Qualcuno ha chiesto a l’ex portavoce del Presidente del Consiglio dei Ministri se nelle sue intenzioni ci sia quell… - stanzaselvaggia : Ammazza oh. Quelli che fino a ieri chattavano con Casalino che manco con la fidanzata oggi resuscitano perfino i su… - GrandeFratello : Dayane Mello è uscita momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi familiari. #GFVIP - choriflettuto_ : RT @esteemportugal: I RAGAZZI CHE DOPO 20 MINUTI NON RIUSCIVANO A SBROGLIARE LA RETE DA PALLAVOLO, LO SGUARDO DI SDG... ARRIVA MTR E IN CIN… - Azulessss : RT @casiftangeles: Sono stati bloccati gli aerei dei fandom per Dayane e oggi però stanno passando aerei per Elisabetta che è uscita da due… -