Governo Draghi, il centrodestra si divide: dipende tutto da M5S e Lega (Di venerdì 5 febbraio 2021) Va in archivio il secondo giorno di consultazioni per Mario Draghi, chiamato a formare un Governo senza colore politico e traghettare l’Italia fuori dalla crisi sanitaria, economica e sociale. Filtra molto ottimismo in vista della fiducia che il premier incaricato dovrà ottenere dal Parlamento: ai sì di ieri, vanno aggiunto anche quelli raccolti oggi da Pd, Italia Viva e anche Forza Italia. Proprio la scelta di Berlusconi ha diviso il centrodestra, non più così compatto. Consultazioni, PD e Forza Italia sono con Draghi Quello del Partito Democratico non era un endorsment in dubbio: Mario Draghi sin da subito ha potuto contare sulla forza di maggioranza guidata da Zingaretti. Dopo il colloquio, Zingaretti ha parlato di “piena disponibilità a concorrere al tentativo per un Governo ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 5 febbraio 2021) Va in archivio il secondo giorno di consultazioni per Mario, chiamato a formare unsenza colore politico e traghettare l’Italia fuori dalla crisi sanitaria, economica e sociale. Filtra molto ottimismo in vista della fiducia che il premier incaricato dovrà ottenere dal Parlamento: ai sì di ieri, vanno aggiunto anche quelli raccolti oggi da Pd, Italia Viva e anche Forza Italia. Proprio la scelta di Berlusconi ha diviso il, non più così compatto. Consultazioni, PD e Forza Italia sono conQuello del Partito Democratico non era un endorsment in dubbio: Mariosin da subito ha potuto contare sulla forza di maggioranza guidata da Zingaretti. Dopo il colloquio, Zingaretti ha parlato di “piena disponibilità a concorrere al tentativo per un...

