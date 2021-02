Fermi tutti, è arrivato il gin Vagin “contro il mondo maschilista dei bar”: ne sentivamo davvero il bisogno (Di venerdì 5 febbraio 2021) Bologna, 5 feb – Patriarcato, trema: da Bologna – da dove sennò – arriva Vagin, il gin concepito e creato per combattere gli stereotipi di genere. Siete preoccupati, vero? Effettivamente il nome incute timore: non c’è niente di più gustoso che sorseggiare un drink a base di gin e pensare all’organo sessuale femminile, magari proprio quello di una femminista bolognese. Delizioso. Il gin Vagin contro gli stereotipi di genere L’idea, fa sapere BolognaToday, arriva da una coppia di giovani creativi – a Bologna se non sei «creativo» non puoi entrare nemmeno nei supermercati, è il corrispettivo del patentino sanitario che qualcuno vorrebbe appiopparci – con la voglia di «rovesciare il mondo rigido e maschilista» dei bar. E per farlo i «creativi» hanno pensato di chiamare il gin «Vagin», ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 5 febbraio 2021) Bologna, 5 feb – Patriarcato, trema: da Bologna – da dove sennò – arriva, il gin concepito e creato per combattere gli stereotipi di genere. Siete preoccupati, vero? Effettivamente il nome incute timore: non c’è niente di più gustoso che sorseggiare un drink a base di gin e pensare all’organo sessuale femminile, magari proprio quello di una femminista bolognese. Delizioso. Il gingli stereotipi di genere L’idea, fa sapere BolognaToday, arriva da una coppia di giovani creativi – a Bologna se non sei «creativo» non puoi entrare nemmeno nei supermercati, è il corrispettivo del patentino sanitario che qualcuno vorrebbe appiopparci – con la voglia di «rovesciare ilrigido e» dei bar. E per farlo i «creativi» hanno pensato di chiamare il gin «», ...

