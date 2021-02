Di Gennaro: “Il mercato migliore l’ha fatto il Milan” | News (Di venerdì 5 febbraio 2021) L'ex calciatore Antonio Di Gennaro, in collegamento con TMW Radio, ha parlato della sessione di calciomercato invernale, soffermandosi sul Milan Di Gennaro: “Il mercato migliore l’ha fatto il Milan” News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di venerdì 5 febbraio 2021) L'ex calciatore Antonio Di, in collegamento con TMW Radio, ha parlato della sessione di calcioinvernale, soffermandosi sulDi: “IlilPianeta

PianetaMilan : Di Gennaro: 'Il mercato migliore l'ha fatto il #Milan' | News - milansette : TMW RADIO - Di Gennaro: 'Il mercato migliore in Serie A l'ha fatto il Milan' - sportli26181512 : TMW RADIO - Di Gennaro: 'Il mercato migliore in Serie A l'ha fatto il Milan': L'ex centrocampista Antonio Di Gennar… - MilanNewsit : TMW RADIO - Di Gennaro: 'Il mercato migliore in Serie A l'ha fatto il Milan' - TuttoSalerno : Focus TS: Gennaro Tutino, può essere lui il vecchio nuovo acquisto del mercato -