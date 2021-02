Coop, Pedroni: vendite al dettaglio 2020 peggiori del decennio, ci aspetta un 2021 difficile (Di venerdì 5 febbraio 2021) (Teleborsa) – “I dati Istat registrano come nel 2020 si sia registrato il peggiore risultato per le vendite al dettaglio dell’ultimo decennio”. È stato il commento di Marco Pedroni, presidente di ANCC-Coop (l’Associazione nazionale delle Cooperative di consumatori) e di Coop Italia che ha aggiunto:”ci attende ora un 2021 difficile”. L’Ufficio Studi Coop ha stimato che quest’anno, le vendite della rete fisica della grande distribuzione potranno accusare una flessione del 2,6% (-1,6% se si considera anche l’e-commerce). “Le nostre indagini e il confronto quotidiano con milioni di persone ci dicono però che dopo la resilienza gli italiani sono pronti a voltare pagina con uno spirito di ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 5 febbraio 2021) (Teleborsa) – “I dati Istat registrano come nelsi sia registrato il peggiore risultato per lealdell’ultimo”. È stato il commento di Marco, presidente di ANCC-(l’Associazione nazionale delleerative di consumatori) e diItalia che ha aggiunto:”ci attende ora un”. L’Ufficio Studiha stimato che quest’anno, ledella rete fisica della grande distribuzione potranno accusare una flessione del 2,6% (-1,6% se si considera anche l’e-commerce). “Le nostre indagini e il confronto quotidiano con milioni di persone ci dicono però che dopo la resilienza gli italiani sono pronti a voltare pagina con uno spirito di ...

