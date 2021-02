Concorso Dirigenti scolastici: nuova modalità di reclutamento? Cambiano i requisiti di accesso? (Di venerdì 5 febbraio 2021) Nel sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione alla voce "Argomenti e Servizi" quindi "reclutamento Dirigenti scolastici", non vi è alcun aggiornamento in merito all'oggetto in questione. Appare una schermata in cui viene esplicitata la modalità di espletamento del Corso-Concorso per Dirigenti scolastici bandito nel Novembre del 2017; procedura, tra l'altro, a sua volta modificata dall'allora Ministro Bussetti, che ha eliminato il corso e tirocinio successivi alla procedura concorsuale e destinati ai soli vincitori. In realtà, alcuni elementi sul prossimo reclutamento dei Presidi, sono ricavabili da disposizioni normative quali il Decreto scuola n. 159/2019 e l'atto di indirizzo politico – istituzionale del Ministro Lucia Azzolina per l’anno ... Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 5 febbraio 2021) Nel sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione alla voce "Argomenti e Servizi" quindi "", non vi è alcun aggiornamento in merito all'oggetto in questione. Appare una schermata in cui viene esplicitata ladi espletamento del Corso-perbandito nel Novembre del 2017; procedura, tra l'altro, a sua volta modificata dall'allora Ministro Bussetti, che ha eliminato il corso e tirocinio successivi alla procedura concorsuale e destinati ai soli vincitori. In realtà, alcuni elementi sul prossimodei Presidi, sono ricavabili da disposizioni normative quali il Decreto scuola n. 159/2019 e l'atto di indirizzo politico – istituzionale del Ministro Lucia Azzolina per l’anno ...

orizzontescuola : Concorso Dirigenti scolastici: nuova modalità di reclutamento? Cambiano i requisiti di accesso? - Lady_Tremaine_8 : @matteograndi No santificazione, un trasformista come altri. Vaccinazioni però siam partiti bene e problemi ad oggi… - WeCanJob : Azienda Zero: concorso per Dirigenti chimici a tempo indeterminato - - zazoomblog : Scadenze febbraio: pensioni dirigenti scolastici concorso straordinario stop didattico per Carnevale - #Scadenze… - orizzontescuola : Scadenze febbraio: pensioni dirigenti scolastici, concorso straordinario, stop didattico per Carnevale -