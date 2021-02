Cividale del Friuli: lunedì 8 febbraio riaprono i musei (Di venerdì 5 febbraio 2021) A Cividale del Friuli lunedì 8 febbraio riaprono il Monastero di Santa Maria in Valle, il Tempietto Longobardo, la Collezione famiglia De Martiis e il C.I.P.S. Per tutto il mese di febbraio, solo il lunedì e con accesso gratuito Prudenti, ma importanti segni di ripartenza anche per la cultura. Con l’ingresso in zona gialla della regione Friuli Venezia Giulia è scattata la possibilità di riaprire al pubblico musei e mostre nelle sole giornate infrasettimanali da lunedì a venerdì. Il Comune di Cividale del Friuli ha deliberato pertanto la riapertura al pubblico nella sola giornata di lunedì, per tutto il mese di febbraio, dalle 10 alle 13 e ... Leggi su udine20 (Di venerdì 5 febbraio 2021) Adelil Monastero di Santa Maria in Valle, il Tempietto Longobardo, la Collezione famiglia De Martiis e il C.I.P.S. Per tutto il mese di, solo ile con accesso gratuito Prudenti, ma importanti segni di ripartenza anche per la cultura. Con l’ingresso in zona gialla della regioneVenezia Giulia è scattata la possibilità di riaprire al pubblicoe mostre nelle sole giornate infrasettimanali daa venerdì. Il Comune didelha deliberato pertanto la riapertura al pubblico nella sola giornata di, per tutto il mese di, dalle 10 alle 13 e ...

GruppoHera : Da Lunedì 8/2 #INRETE, società del #GruppoHera, al lavoro sulla #retegas di via Cividale, a Modena, per la sostituz… - Happy_ontheRoad : RT @LucaPery: [IDEE PER IL WEEKEND] Continuano le idee per il weekend con uno dei borghi più affascinanti del #Friuli. Benvenuti a Cividal… - vidoiltiro : RT @LucaPery: [IDEE PER IL WEEKEND] Continuano le idee per il weekend con uno dei borghi più affascinanti del #Friuli. Benvenuti a Cividal… - viaggimperfetti : RT @LucaPery: [IDEE PER IL WEEKEND] Continuano le idee per il weekend con uno dei borghi più affascinanti del #Friuli. Benvenuti a Cividal… - RobertaIsceri : RT @LucaPery: [IDEE PER IL WEEKEND] Continuano le idee per il weekend con uno dei borghi più affascinanti del #Friuli. Benvenuti a Cividal… -