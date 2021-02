Cari Pd e M5S, giù il cappello da Mario Draghi. Firmato Giubilei (Di venerdì 5 febbraio 2021) A prescindere dalla decisione che prenderà la Lega sull’ipotesi di appoggiare il governo Draghi, in queste ore sta emergendo una linea da parte di una serie di esponenti della sinistra italiana che, alla luce delle parole di Mattarella sulla necessità di un governo di unità nazionale, non trova giustificazioni. Il tentativo è quello di isolare Matteo Salvini costituendo una nuova maggioranza giallo-rossa con l’aggiunta dei centristi e di Forza Italia, così facendo si vuole creare un “cordone sanitario” sulla Lega ed evitare che possa ottenere ruoli di governo. La linea “mai con la destra sovranista e antieuropeista” significa voler escludere una forza politica che ad oggi è il primo partito italiano e, così facendo, sconfessare le parole del Capo dello Stato con un veto di carattere politico. Una posizione criticata anche dal “The Wall Street Journal” che in un ... Leggi su formiche (Di venerdì 5 febbraio 2021) A prescindere dalla decisione che prenderà la Lega sull’ipotesi di appoggiare il governo, in queste ore sta emergendo una linea da parte di una serie di esponenti della sinistra italiana che, alla luce delle parole di Mattarella sulla necessità di un governo di unità nazionale, non trova giustificazioni. Il tentativo è quello di isolare Matteo Salvini costituendo una nuova maggioranza giallo-rossa con l’aggiunta dei centristi e di Forza Italia, così facendo si vuole creare un “cordone sanitario” sulla Lega ed evitare che possa ottenere ruoli di governo. La linea “mai con la destra sovranista e antieuropeista” significa voler escludere una forza politica che ad oggi è il primo partito italiano e, così facendo, sconfessare le parole del Capo dello Stato con un veto di carattere politico. Una posizione criticata anche dal “The Wall Street Journal” che in un ...

ivanscalfarotto : Mi pare che i tre nomi fatti dal mio ex collega @ManlioDS siano tutti cari al #M5S, dal che si capisce con chiarezz… - NicolaPorro : ?? Il #M5S partecipa al suk delle poltrone, #Fico forse trova lavoro da premier, sui #vaccini diventano tutti sovran… - alkhimiyah : RT @alkhimiyah: ?? Secondo voi, per difendere i temi cari al #M5S e in generale gli interessi del Paese, per il M5S può essere più utile far… - Majden3 : RT @alkhimiyah: ?? Secondo voi, per difendere i temi cari al #M5S e in generale gli interessi del Paese, per il M5S può essere più utile far… - ilmimoparlante : @marcopalears Potresti dire per esempio che è tutto falso, che il M5S attualmente non esiste in parlamento e che Gr… -

Ultime Notizie dalla rete : Cari M5S Grillo guiderà la delegazione M5s. Casaleggio: 'Voteranno gli iscritti'

... ribadendo la sua contrarietà al governo Draghi, elencando alcuni dossier cari ai pentastellati - ... Le manovre di avvicinamento della Lega - Il M5s andrà da Draghi sabato mattina, ultima forza politica ...

M5s, Casaleggio 'Draghi? Voto Rousseau'/ Grillo alle consultazioni: patrimoniale e...

Il fondatore del M5s torna di nuovo in campo, a dettare la linea. All'incontro, spiega il Corriere della Sera , porterà i temi cari al MoVimento: dalla patrimoniale ai super ricchi fino all' acqua ...

Il partito del "No Draghi" dentro M5s dà battaglia. E a Roma arriva Grillo L'HuffPost Casaleggio a Roma con Grillo: "Su Draghi voto su Rousseau"

L'avvocato si è fatto promotore della salvaguardia di un'alleanza tra pentastellati, Partito democratico e Liberi e uguali. In casa 5 Stelle l'accelerazione decisiva verso il 'sì' è avvenuta dopo le p ...

Governo Draghi, al via secondo giorno di consultazioni

Ansa/Angelo Carconi. COMMENTA E CONDIVIDI. . . . . . Entrano nel vivo le consultazioni del presidente del Consiglio Mario Draghi., con il secondo giorno di appuntamenti con i partiti. Il primo gruppo ...

... ribadendo la sua contrarietà al governo Draghi, elencando alcuni dossierai pentastellati - ... Le manovre di avvicinamento della Lega - Ilandrà da Draghi sabato mattina, ultima forza politica ...Il fondatore deltorna di nuovo in campo, a dettare la linea. All'incontro, spiega il Corriere della Sera , porterà i temial MoVimento: dalla patrimoniale ai super ricchi fino all' acqua ...L'avvocato si è fatto promotore della salvaguardia di un'alleanza tra pentastellati, Partito democratico e Liberi e uguali. In casa 5 Stelle l'accelerazione decisiva verso il 'sì' è avvenuta dopo le p ...Ansa/Angelo Carconi. COMMENTA E CONDIVIDI. . . . . . Entrano nel vivo le consultazioni del presidente del Consiglio Mario Draghi., con il secondo giorno di appuntamenti con i partiti. Il primo gruppo ...