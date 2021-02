Bonus mamme disoccupate con figli diversamente abili | requisiti e importo

(Di venerdì 5 febbraio 2021) La Legge di Bilancio 2021 introduce un nuovo strumento a sostegno della famiglia: unconriconosciuto per 3 anni La Legge di Bilancio 2021 prevede un nuovo incentivo a sostegno delle famiglie: si tratta di uno monoreddito cona carico riconosciuti discon una percentuale uguale o superiore al 60%. Il contributo sarà pari ad un massimo di 500 euro al mese per tre anni e verrà riconosciuto dal 2021 al 2023. Per ogni annualità la Legge di Bilancio stanzia 5 milioni di euro. Chiaramente si tratta di una misura dedicata a persone in possesso di determinatidelineati al comma 365, articolo 1, della Legge di Bilancio ...

giubar01 : decisionr donne utilizzo bonus su età o contributi.per tutte poi quindi anche le mamme di cui sopra, un anno x lavo… - Guarda_Cristina : RT @VicenzaPiu_com: Bonus Natalità, rappresentanti mamme venete escluse: “a marzo nuovo incontro con Lanzarin”. @Guarda_Cristina (EV): “re… - VicenzaPiu_com : Bonus Natalità, rappresentanti mamme venete escluse: “a marzo nuovo incontro con Lanzarin”. @Guarda_Cristina (EV):… - giubar01 : decisionr donne utilizzo bonus su età o contributi.per tutte poi quindi anche le mamme di cui sopra, un anno x lavo… -

Ultime Notizie dalla rete : Bonus mamme

Orizzonte Scuola

Per lesingle è previsto undi 500 euro mensili per il triennio dal 2021 al 2023. Per accedere aloccorre essere madre sola, disoccupata o monoreddito con figlio con disabilità ...Quasi certa l'eliminazione delmamma domani , che prevede un corrispettivo di 800 per lein attesa. Il punto dolente, è la più che probabile eliminazione delle detrazioni fiscali per ...Dai 100mila euro del contributo alle utenze, cifra confermata anche per l’anno appena iniziato, ai 420mila euro per il sostegno degli anziani non autosufficienti (che nel 2021 saranno 500mila), al Bon ...Presentato questa mattina il consuntivo di tutti i Bonus del Comune di Pisa in ambito sociale, attivati e erogati nel corso del 2020. Si va dai 100mila ...