Beppe Grillo alle consultazioni con Draghi. Sì al voto su Rousseau (Di venerdì 5 febbraio 2021) Grillo torna in prima linea per fare da scudo al Movimento, per evitare che si frantumi in un passaggio politico delicato, decisivo, per evitare che un governo di tecnici spazzi via i Cinque Stelle e mini l’alleanza giallorossa Leggi su corriere (Di venerdì 5 febbraio 2021)torna in prima linea per fare da scudo al Movimento, per evitare che si frantumi in un passaggio politico delicato, decisivo, per evitare che un governo di tecnici spazzi via i Cinque Stelle e mini l’anza giallorossa

matteosalvinimi : non poniamo condizioni, pregiudizi o veti, ma se oggi Beppe Grillo dice che vuole la patrimoniale, io non posso sta… - Adnkronos : #Governo, @beppe_grillo ci ripensa: ok a #Draghi se squadra è politica - Adnkronos : #Governo, @beppe_grillo ai suoi: 'Leali a #Conte, no a Draghi' - forever00712 : @AlexSalerno10 @Adnkronos @lorepregliasco @beppe_grillo ?????? Nono ..per me son già ben che andati ... Andati a fanculo però ?? - forever00712 : @Adnkronos @beppe_grillo ???????? Ma chi cazzo lo ha letto a questo oh.. Me pare il prezzemolo che sta da per tutto s… -