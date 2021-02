Vaccini Covid, von der Leyen ammette errori: “Sottovalutati i problemi produttivi”. Bild: “Per il ministro Scholz la strategia Ue fa schifo” (Di giovedì 4 febbraio 2021) Un mea culpa. Il quotidiano francese La Croix titola proprio così, mentre la tedesca Süddeutsche Zeitung si limita a un virgolettato: “Avremmo dovuto farlo prima”. La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, bersagliata di critiche per le falle nel piano di approvvigionamento dei Vaccini anti Covid, ha dato un’intervista a un gruppo di media europei ammettendo che sono stati fatti degli errori. “L’anno scorso ci siamo focalizzati sulla necessità di sviluppare i Vaccini, ma forse – in parallelo – avremmo dovuto concentrarci di più sui problemi legati alla loro produzione di massa“, è il virgolettato riportato dalla Stampa. “Li abbiamo Sottovalutati. Col senno di poi avremmo anche dovuto spiegare meglio ai cittadini che il processo di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) Un mea culpa. Il quotidiano francese La Croix titola proprio così, mentre la tedesca Süddeutsche Zeitung si limita a un virgolettato: “Avremmo dovuto farlo prima”. La presidente della Commissione Ue Ursula von der, bersagliata di critiche per le falle nel piano di approvvigionamento deianti, ha dato un’intervista a un gruppo di media europeindo che sono stati fatti degli. “L’anno scorso ci siamo focalizzati sulla necessità di sviluppare i, ma forse – in parallelo – avremmo dovuto concentrarci di più suilegati alla loro produzione di massa“, è il virgolettato riportato dalla Stampa. “Li abbiamo. Col senno di poi avremmo anche dovuto spiegare meglio ai cittadini che il processo di ...

CottarelliCPI : Oggi 'primo giorno di scuola'. Ho ripreso il mio corso di 'Fiscal macroeconomics' alla Bocconi. Primo ritorno in cl… - Agenzia_Ansa : Vaccini #Astrazeneca agli under 55: al personale scolastico docente e non docente, forze armate e di polizia, perso… - FontanaPres : La cronologia del piano Vaccini Anti Covid Lombardia che ieri abbiamo illustrato insieme a Guido Bertolaso. Se le c… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: #Vaccini, #Cirio: 'Piano frutto del confronto con Governo, abbiamo vinto la battaglia'. 'C'erano Regioni che volevano ave… - Noovyis : (Vaccini Covid, von der Leyen ammette errori: “Sottovalutati i problemi produttivi”. Bild: “Per il ministro Scholz… -