Un attore fa causa a Netflix per le condizioni di lavoro dovute al COVID-19 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Un attore di Stranger Things: The Drive Into Experience è stato licenziato e ha fatto causa a Netflix per le condizioni di lavoro dovute al COVID-19. Timothy Hearl è diventato il primo attore a citare in giudizio Netflix per le condizioni di lavoro dovute alla pandemia causata dal COVID-19. Netflix, soltanto uno degli imputati in questa causa, l'anno scorso ha fatto il suo ingresso nell'intrattenimento dal vivo con Stranger Things: The Drive Into Experience. Questo spettacolo drive-in consente ai fan della serie di guidare i loro veicoli attraverso un parcheggio in cui è stata costruita la città di Hawkins, Indiana, nel ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 4 febbraio 2021) Undi Stranger Things: The Drive Into Experience è stato licenziato e ha fattoper ledial-19. Timothy Hearl è diventato il primoa citare in giudizioper ledialla pandemiata dal-19., soltanto uno degli imputati in questa, l'anno scorso ha fatto il suo ingresso nell'intrattenimento dal vivo con Stranger Things: The Drive Into Experience. Questo spettacolo drive-in consente ai fan della serie di guidare i loro veicoli attraverso un parcheggio in cui è stata costruita la città di Hawkins, Indiana, nel ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Un attore fa causa a Netflix per le condizioni di lavoro dovute al COVID-19 - antonello_fresu : @LaGhisaura @gianlucaguidi @Rocco_Papaleo @FabrizFrizzi @lapinna1 @gianlucaguidi ama la Sardegna ed è un uomo strao… - Uberbored_80 : @Fra_Illy Come commentare il colpo di scena senza fare spoiler... Beh, fatto molto male (a causa delle accuse all'a… - gxallavichx : @ciccio_squirtle Nono assolutamente, a me è sempre piaciuto il film e infatti è uno dei pochi che riguarderei volen… - sounds_like_us : @TokyoBlues__ È stato protagonista nella s1 (la migliore infatti) poi causa fandom impazzito per il duo Steve/Dusti… -