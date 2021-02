Tifosi del Marsiglia in festa per i k.o. del PSG. Marquinhos: “Succedeva anche a me…” (Di giovedì 4 febbraio 2021) La dittatura sportiva del Paris Saint-Germain dura ormai dal 2013 in Francia. Solamente nella stagione 2016/17 il club francese ha mancato l'obiettivo, beffato dalla straordinaria cavalcata del Monaco, allora trascinato da Kylian Mbappé. Ma da allora i parigini sono pressoché imbattibili. Tuttavia, in questa stagione, Lilla e Lione sta rendendo estremamente difficile la vita alla formazione ora allenata da Mauricio Pochettino.caption id="attachment 1041931" align="alignnone" width="1440" Psg (twitter Marquinhos)/captionESPERIENZAGli insuccessi del PSG hanno spesso animato i Tifosi avversari, specialmente quelli del Marsiglia, che sono scesi in piazza a festeggiare la finale di Champions League persa dai campioni di Francia. Il difensore Marquinhos ha espresso il suo punto di vista a So Foot: "Celebrare le sconfitte del ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 4 febbraio 2021) La dittatura sportiva del Paris Saint-Germain dura ormai dal 2013 in Francia. Solamente nella stagione 2016/17 il club francese ha mancato l'obiettivo, beffato dalla straordinaria cavalcata del Monaco, allora trascinato da Kylian Mbappé. Ma da allora i parigini sono pressoché imbattibili. Tuttavia, in questa stagione, Lilla e Lione sta rendendo estremamente difficile la vita alla formazione ora allenata da Mauricio Pochettino.caption id="attachment 1041931" align="alignnone" width="1440" Psg (twitter)/captionESPERIENZAGli insuccessi del PSG hanno spesso animato iavversari, specialmente quelli del, che sono scesi in piazza a festeggiare la finale di Champions League persa dai campioni di Francia. Il difensoreha espresso il suo punto di vista a So Foot: "Celebrare le sconfitte del ...

