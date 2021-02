Stipendio febbraio 2021: importo più alto o più basso del solito, c’è il conguaglio. Come funziona (Di giovedì 4 febbraio 2021) Stipendio febbraio 2021: il personale con contratto a tempo indeterminato o supplenza al 31 agosto e 30 giugno può già controllare tramite l'area riservata di NoiPA l'importo del mese. Per qualcuno una bella sorpresa, per qualcun altro pesanti detrazioni. Ecco cosa succede. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 4 febbraio 2021): il personale con contratto a tempo indeterminato o supplenza al 31 agosto e 30 giugno può già controllare tramite l'area riservata di NoiPA l'del mese. Per qualcuno una bella sorpresa, per qualcun altro pesanti detrazioni. Ecco cosa succede. L'articolo .

orizzontescuola : Stipendio febbraio 2021: importo più alto o più basso del solito, c’è il conguaglio. Come funziona - DegraTina : Mamma mia perché siamo ancora al 4 febbraio io voglio lo stipendio - MoliseTabloid : Autisti senza stipendio, la situazione non si sblocca. L’8 febbraio sciopero di 4 ore e presidio davanti l’Atm - _likethepizza : Posso essere NERA se oggi 3 di Febbraio non ho ancora ricevuto lo stipendio di Dicembre, Tredicesima e TFR? - StefanoSerafi11 : RT @donnadimezzo: nel frattempo è già sul NoiPA l’importo dello stipendio di febbraio pari a euro 768,97. non riesco manco più a incazzarmi -