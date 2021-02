Sanremo 2021: tamponi ai cantanti ogni 72 ore (Di giovedì 4 febbraio 2021) Festival di Sanremo 2021: tamponi ogni 72 ore per gli artisti, chi risulterà positivo sarà eliminato dalla gara L’edizione numero 71 del Festival di Sanremo non sarà di certo quella della rinascita post Covid. Anzi, la gara sarà fortemente vincolata dal circolare del virus. tamponi ogni 72 ore per i cantanti e gli artisti Secondo quanto trapelato… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 4 febbraio 2021) Festival di72 ore per gli artisti, chi risulterà positivo sarà eliminato dalla gara L’edizione numero 71 del Festival dinon sarà di certo quella della rinascita post Covid. Anzi, la gara sarà fortemente vincolata dal circolare del virus.72 ore per ie gli artisti Secondo quanto trapelato… L'articolo Corriere Nazionale.

