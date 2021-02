Salvini, lo scontro con Lilli Gruber su Governo e pandemia (Di giovedì 4 febbraio 2021) scontro tra Lilli Gruber e Matteo Salvini durante il programma Otto e mezzo per la gestione della pandemia e il modello Lombardia Ospite a Otto e Mezzo su La7 Matteo Salvini è incappato in un nuovo scontro con la giornalista Lilli Gruber. In studio è salta la tensione non appena si è parlato di pandemia, Governo e Lombardia e mentre il leader della Lega sbotta la giornalista e presentatrice Gruber non ci sta e risponde a tono. “Stiamo qui a commentare un anno e mezzo di disastri della premiata ditta Conte, Renzi, Di Maio e Zingaretti. Se un anno e mezzo fa la parola fosse tornata ai cittadini italiani, ora saremmo tranquilli in un altro contesto…”, esordisce Matteo ... Leggi su zon (Di giovedì 4 febbraio 2021)trae Matteodurante il programma Otto e mezzo per la gestione dellae il modello Lombardia Ospite a Otto e Mezzo su La7 Matteoè incappato in un nuovocon la giornalista. In studio è salta la tensione non appena si è parlato die Lombardia e mentre il leader della Lega sbotta la giornalista e presentatricenon ci sta e risponde a tono. “Stiamo qui a commentare un anno e mezzo di disastri della premiata ditta Conte, Renzi, Di Maio e Zingaretti. Se un anno e mezzo fa la parola fosse tornata ai cittadini italiani, ora saremmo tranquilli in un altro contesto…”, esordisce Matteo ...

