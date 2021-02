Rubati 12 kg fili elettrici in rame | arrestata una 52enne

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma – Ieri pomeriggio intorno alle 17.00, l’addetto alla sorveglianza dello stabile, sede della ex concessionaria Ford, ha telefonato 112 NUE riferendo di aver notato l’improvvisa assenza di energia elettrica e successivamente la manomissione della catena e del lucchetto del cancello d’ingresso. Giunti nei pressi dell’edificio, gli agenti della Polizia di Stato della Sezione Volanti, hanno appreso, via radio dalla Sala Operativa, che il denunciante, accortisi del furto dei cavi, stava inseguendo in auto un gruppo di persone appiedate due uomini e tre donne di etnia Rom con al seguito alcuni passeggini. Durante la fuga i 5 si sono divisi e, mentre i 2 uomini si sono dileguati all’interno della stazione metro di ‘Grotte Celoni’, le 3 donne hanno proseguito nella fuga in direzione di viale Tor Bella Monaca. Sulle tracce dei fuggitivi, i poliziotti, in via del ...