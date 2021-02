Prada Cup, Luna Rossa-Ineos: le differenze. Tra timonieri, tattici, sistemi di grinding e budget: Finale da brividi (Di giovedì 4 febbraio 2021) Luna Rossa e Ineos Uk si affronteranno nella Finale della Prada Cup a partire da sabato 13 febbraio. Chi vincerà sette regate alzerà al cielo il trofeo e si guadagnerà la possibilità di sfidare Team New Zealand per la conquista della America’s Cup. Gli italiani e i britannici differiscono tra loro per svariate differenze, ma andiamo ad analizzare quelle più evidenti. differenze PRINCIPALI Luna Rossa-Ineos timonieri e TATTICO. Luna Rossa ha scelto la strada dei due timonieri, ovvero il siciliano Francesco Bruni e l’australiano James Spithill (vincitore di due Coppa America in carriera). Ineos Uk ha invece puntato su un unico ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 febbraio 2021)Uk si affronteranno nelladellaCup a partire da sabato 13 febbraio. Chi vincerà sette regate alzerà al cielo il trofeo e si guadagnerà la possibilità di sfidare Team New Zealand per la conquista della America’s Cup. Gli italiani e i britannici differiscono tra loro per svariate, ma andiamo ad analizzare quelle più evidenti.PRINCIPALIe TATTICO.ha scelto la strada dei due, ovvero il siciliano Francesco Bruni e l’australiano James Spithill (vincitore di due Coppa America in carriera).Uk ha invece puntato su un unico ...

