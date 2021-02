Non funziona l’app My Vodafone il 4 febbraio, il servizio non è disponibile (Di giovedì 4 febbraio 2021) Per quale motivo l’app My Vodafone non funziona oggi 4 febbraio? Si tratta di un’amara sorpresa per i clienti del vettore mobile che magari, proprio questa mattina, dovevano ricorrere allo strumento per verificare il credito, magari ricaricare il proprio numero e per qualsiasi altra operazione. Eppure il servizio non risulta disponibile e non è possibile usufruire del tool ufficiale dell’operatore. Provare per credere. Accedendo all’app My Vodafone proprio in questa mattinata e almeno al momento di questa pubblicazione, accade esattamente quanto segue: la schermata visibile dagli utenti è quella presente nell’immagine di inizio articolo e fa riferimento, inequivocabilmente, al servizio non disponibile. L’avviso in ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 4 febbraio 2021) Per quale motivoMynonoggi 4? Si tratta di un’amara sorpresa per i clienti del vettore mobile che magari, proprio questa mattina, dovevano ricorrere allo strumento per verificare il credito, magari ricaricare il proprio numero e per qualsiasi altra operazione. Eppure ilnon risultae non è possibile usufruire del tool ufficiale dell’operatore. Provare per credere. Accedendo alMyproprio in questa mattinata e almeno al momento di questa pubblicazione, accade esattamente quanto segue: la schermata visibile dagli utenti è quella presente nell’immagine di inizio articolo e fa riferimento, inequivocabilmente, alnon. L’avviso in ...

agorarai : 'Mi pare difficile sostenere un governo così. Senza fare valutazioni di tipo personale su Draghi, penso che sia un'… - SeaWatchItaly : #Moonbird ha avvistato il gommone in contatto con @alarm_phone. A bordo circa 100 persone. Il motore dell'imbarcaz… - RobertoBurioni : Appena pubblicato gigantesco report su primi dati vaccinazione in Israele. Non ho tempo per commentare, ma 1) il va… - NapoliIsLife : @RaffaeleDeSa Esattamente, chi dice che vogliamo vincere le gare o il bel gioco non ha capito nulla. Anche chi pun… - SerenaBarletta : @Sullenuvole89 Non funziona così, chiunque ne sappia anche solo un minimo del mondo del bambino sa che la violenza genera solo violenza. -