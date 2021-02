"Non era tanto meglio". Il terrore negli occhi della Meloni per questa frase "rubata" a Salvini: tutta la verità | Guarda (Di giovedì 4 febbraio 2021) Inizia - forse - l'era di Mario Draghi, premier incaricato e attualmente alla caccia di numeri per creare una maggioranza. Un nome, quello dell'ex presidente Bce, che agita il centrodestra: Forza Italia e Silvio Berlusconi sono per il sì ma il partito è spaccato. La Lega, dunque, dove in molti sarebbero per il governo-Draghi, meno invece Matteo Salvini, che chiede un orizzonte temporale limitato, insomma non il 2023, per sostenerlo. Infine Giorgia Meloni, che dice "no" con i suoi Fratelli d'Italia, eppure è un "no" che non prevede la sfiducia ma l'astensione. Insomma, comunque posizioni sfumate. Molti i dubbi. E tutti questi dubbi, in un certo senso, vengono riassunti alla perfezione da Osho, con la sua vignetta, come sempre azzeccatissima, che campeggia sulla prima pagina de Il Tempo di oggi, giovedì 4 febbraio. Ecco Salvini ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) Inizia - forse - l'era di Mario Draghi, premier incaricato e attualmente alla caccia di numeri per creare una maggioranza. Un nome, quello dell'ex presidente Bce, che agita il centrodestra: Forza Italia e Silvio Berlusconi sono per il sì ma il partito è spaccato. La Lega, dunque, dove in molti sarebbero per il governo-Draghi, meno invece Matteo, che chiede un orizzonte temporale limitato, insomma non il 2023, per sostenerlo. Infine Giorgia, che dice "no" con i suoi Fratelli d'Italia, eppure è un "no" che non prevede la sfiducia ma l'astensione. Insomma, comunque posizioni sfumate. Molti i dubbi. E tutti questi dubbi, in un certo senso, vengono riassunti alla perfezione da Osho, con la sua vignetta, come sempre azzeccatissima, che campeggia sulla prima pagina de Il Tempo di oggi, giovedì 4 febbraio. Ecco...

marcotravaglio : UN NO GENTILE MA NETTO Non è vero che l’esplorazione di Fico sia stata totalmente inutile. Non ci ha ridato un gove… - borghi_claudio : Quindi per una cosa che si poteva sapere con una telefonata a Natale abbiamo buttato un mese nel wc... se oseranno… - borghi_claudio : @FrancoBechis Ha salvato questo Paese? E quando? Quando lo spread andò a 500 nel 2011? Eh no, lì non intervenne per… - ALBERTINIGabry : RT @MarcoCantamessa: Domanda a giornalisti e direttori di testate: perché questo interessante articolo esce ora, e non quando questo person… - spaceodditv : il drama della ex di zio . lo sapevo che non era finito, me lo aspettavo . -

Ultime Notizie dalla rete : Non era Nioh Collection - Recensione

... e a fronte dell'ottimo successo ottenuto dai due giochi, era quindi ovvio aspettarsi che la serie ... ovvero a chiunque non abbia mai giocato i due titoli della serie e cerchi un'esperienza che ...

La casa diventa ufficio e l'e - commerce del fai - da - te raddoppia il fatturato

Non c'è solo Amazon per tutto il mondo del bricolage e della cura della casa (e del giardino, per ... fatturato raddoppiato sia a livello globale, a 1,2 miliardi di euro (la previsione era intorno al ...

"Non era la priorità in questo momento" LA NAZIONE Una brutta Edilnol parte male e regala il match-salvezza a Bergamo

Certamente era difficile mascherare tutti i guai per l’Edilnol che si è presentata sul parquet per la sfida salvezza contro Bergamo. Ma almeno con la testa e il cuore, avrebbe dovuto scendere in campo ...

Cocciante: «Vivo a Dublino per la musica, non per pagare meno tasse»

Non mi sono trovato bene nel ruolo di giudice nei talent, fabbrica di illusioni. Non puoi decidere in pochi secondi» ...

... e a fronte dell'ottimo successo ottenuto dai due giochi,quindi ovvio aspettarsi che la serie ... ovvero a chiunqueabbia mai giocato i due titoli della serie e cerchi un'esperienza che ...c'è solo Amazon per tutto il mondo del bricolage e della cura della casa (e del giardino, per ... fatturato raddoppiato sia a livello globale, a 1,2 miliardi di euro (la previsioneintorno al ...Certamente era difficile mascherare tutti i guai per l’Edilnol che si è presentata sul parquet per la sfida salvezza contro Bergamo. Ma almeno con la testa e il cuore, avrebbe dovuto scendere in campo ...Non mi sono trovato bene nel ruolo di giudice nei talent, fabbrica di illusioni. Non puoi decidere in pochi secondi» ...