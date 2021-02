Napoli | Fabian Ruiz guarito dal Coronavirus | il comunicato

napolista : L’annuncio del Napoli: #FabianRuiz è guarito dal Covid “Fabian Ruiz è guarito dal Covid-19. Il centrocampista spagn… - sportli26181512 : #Napoli, Fabian Ruiz è guarito dal Covid: Lo spagnolo era risultato positivo lo scorso 16 gennaio… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: LA NOTA - SSC Napoli: 'Fabian Ruiz è guarito dal Covid-19' - Domenico1oo777 : RT @DiMarzio: #Napoli, buone notizie per #Gattuso: rientra #FabianRuiz - DilectisG : RT @DiMarzio: #Napoli, buone notizie per #Gattuso: rientra #FabianRuiz -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Fabian

Però, se ilgioca da, non ce n'è per nessuno. Occhio a Destro: ha fatto 8 gol in 8 ... Lui, così come Insigne, Koulibaly, Mertens esono insostituibili, anche se lo spagnolo non sta ...La migliore notizia della giornata potrebbe però arrivare da, positivo al Covid da 21 giorni. Il tour de force del(dieci partite già giocate nel 2021) continua e Gattuso ha bisogno di ...Il Napoli ha strappato ieri sera un pareggio per 0-0 all’Atalanta ... Torna infatti arruolabile anche Fabian Ruiz.NAPOLI - Ottime notizie in casa del Napoli: Rino Gattuso potrà contare di nuovo su Fabian Ruiz, che si mette alle spalle il coronavirus dopo esser risultato positivo lo scorso 16 gennaio. Ecco il ...