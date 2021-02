Lazio, la spinta del patron Lotito: annunciato maxi bonus in caso di… scudetto (Di giovedì 4 febbraio 2021) La Lazio guarda avanti e pensa in grande. Se da una parte la firma di Inzaghi sul rinnovo continua a slittare, ma non è assolutamente messa in dubbio, dall'altra le ambizioni del patron Lotito sembrano essersi ben delineate. Secondo quanto riporta Il Messaggero ,infatti, il patron biancoceleste starebbe provando a caricare l'ambiente anche in ottica scudetto. In che modo? Con un bonus importante in caso di Tricolore.Lazio, Lotito e il bonus campionatocaption id="attachment 1083111" align="alignnone" width="809" (Getty Images)/captionDopo aver pagato in anticipo le mensilità di febbraio e marzo, il presidente della Lazio ha deciso, secondo le informazioni del noto quotidiano, di spronare ancora di più ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 4 febbraio 2021) Laguarda avanti e pensa in grande. Se da una parte la firma di Inzaghi sul rinnovo continua a slittare, ma non è assolutamente messa in dubbio, dall'altra le ambizioni delsembrano essersi ben delineate. Secondo quanto riporta Il Messaggero ,infatti, ilbiancoceleste starebbe provando a caricare l'ambiente anche in ottica. In che modo? Con unimportante indi Tricolore.e ilcampionatocaption id="attachment 1083111" align="alignnone" width="809" (Getty Images)/captionDopo aver pagato in anticipo le mensilità di febbraio e marzo, il presidente dellaha deciso, secondo le informazioni del noto quotidiano, di spronare ancora di più ...

