Juventus | Danilo a Sky Sport | “La sconfitta contro l’Inter ci ha ricompattati”

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Uno dei protagonisti di questa prima parte di stagione della, è stato senza dubbio. Il brasiliano era reduce da una stagione non esaltante con Maurizio Sarri in panchina, ma ora è divenuto un titolare inamovibile della squadra di Andrea Pirlo. LEGGI ANCHE: Calciomercato, aria di rinnovo: Juve e Inter si arrendono Fin qui ha giocato praticamente in tutti i ruoli della difesa con ottimi risultati ed è sempre stato uno degli elementi imprescindibile della suaideale. In pochi mesi, da oggetto sacrificabile,è diventato uno dei membri più importanti dello spogliatoio della Vecchia Signora, dimostrando, in più occasioni, anche di saper vestire degnamente i panni del leader. LEGGI ANCHE:, il "nuovo" acquisto pronto al ...

Lo ha detto il difensore della Juvea due giorni dalla sfida contro i giallorossi all'Allianz Stadium. Il bianconero ha parlato del suo ruolo in questa, del momento della squadra e ...Intervistato da Sky Sport, il difensore dellapresenta il big match in programma sabato 6 febbraio. Poi, sul filotto di vittorie dopo il ko in campionato con l'Inter, aggiunge: " L'..."La Roma è tra le squadre più forti in Italia, ha un buon allenatore e giocatori di qualità: possono vincere lo scudetto": Danilo presenta così la prossima avversaria della Juventus. (ANSA) ...Il difensore brasiliano: "La sconfitta contro l'Inter in campionato è stata dura per noi, ma dopo quella gara abbiamo cambiato atteggiamen ...