Ivana Spagna e la cantante morta: Gli strani eventi paranormali (Di giovedì 4 febbraio 2021) La nota cantautrice Ivana Spagna racconta un'esperienza particolare che ha vissuto. Stiamo parlando dell'apparizione di un fantasma… Ivana Spagna (Instagram)Ivana Spagna è una cantante e scrittrice italiana. È in attività dal 1969 ed ha pubblicato 21 album, ultimo dei quali nel 2019. Il vero e proprio successo lo raggiunge nel 1986 quando produce due canzoni in inglese: "Easy Lady" e "Jealousy". La prima delle due raggiunge addirittura il quinto posto nelle classifiche europee e il primo in quelle italiane, restandovi per sei settimane. Negli anni successivi si conferma allo stesso livello, scrivendo canzoni come "Love is like a game" e "Call me". Nel 1987 partecipa al Festivalbar e vince con "Dance dance dance". All'inizio del decennio seguente si ...

