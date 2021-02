Immigrazione | in 300 sbarcano a Lampedusa

Ultime Notizie dalla rete : Immigrazione 300

Il Cittadino on line

Le truffe hanno riguardato soprattutto attività commerciali (sottratti complessivamente circa... Sul fronte dell'Ufficio, sono stati rilasciati 11.745 titoli di soggiorno ed effettuate ...... ben prima di tutti i fatti a noi noti riguardanti l'verso i paesi europei degli ... Vedi anche LEGO Star Wars: The Skywalker Saga avràpersonaggi giocabili 5 giorni fa Perfetto esempio ...GENOVA - Parere contrario di Regione Liguria al nuovo schema di capitolato di appalto dei servizi di accoglienza discusso in Commissione Immigrazione. "L'immigrazione incontrollata in Liguria - ha det ...Benveduti: «scongiurare il rischio di un’accoglienza in casermoni, contraria a qualsiasi logica di integrazione» ...