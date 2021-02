Governo | incarico a Draghi | il discorso di Conte | DIRETTA

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Fra pochi minuti il premier dimissionario, Giuseppe, rilascerà una dichiarazione alla stampa davanti a Palazzo Chigi. *Notizia in aggiornamento Leggi anche: 1. Conflitto d’interenzi (di Giulio Gambino) / 2. La sfida di Fico: far tornare Renzi eal dialogo. Ma ci sono anche altri scenari aperti/ 3. “avvisa il M5S: se cado c’è”, ma il Quirinale e Palazzo Chigi smentiscono / 4. Renzi ha due ministri nel mirino e punta a Mario: il vero obiettivo del leader di Iv 5. Marta Cartabia premier? “Ecco le mie tre priorità per affrontare crisi e pandemia” / 6. Così la crisi può cambiare la corsa al Quirinale (di Stefano Mentana) / 7. Il rientro di Renzi nelè un cavallo di Troia contro Pd e M5S (di Luca Telese) / 8.l’impolitico (di ...

Quirinale : #Mattarella: Conto di conferire al più presto un incarico per formare un #Governo che faccia fronte con tempestivit… - Quirinale : Comunicazioni del Segretario Generale Zampetti:il Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella ha ricevuto questa… - you_trend : ?? #BREAKING #Quirinale, Mario #Draghi ha accettato con riserva l'incarico di formare un governo - luciana_canuto4 : Proponiamolo per un incarico nel nuovo governo, magari assieme a Pedulla'. - beatrice_tom : Conte ed il suo governo hanno fallito su tutta la linea, eppure Travaglio ha anche la faccia tosta di chiedere che… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo incarico

LE ULTIME NOTIZIE Primo Piano Crisi di: parlerà a breve ex Premier Conte, DIRETTA NEWS 4 Febbraio 2021 Mario Draghi, dopo l'conferito dal presidente della Repubblica Sergio ...'La scelta del presidente della Repubblica di conferire a Mario Draghi l'di formare il nuovo- assicura - va nella direzione che abbiamo indicato da settimane: quella di una ...Condividi questo articolo:Roma, 4 feb. (Adnkronos) – “‘Nonostante sia la generazione meglio istruita di sempre, i giovani stanno pagando un prezzo troppo alto per la crisi. Per evitare di creare una ‘ ...La scelta di Mario Draghi, una sua vecchai conoscenza, per SIlvio Berlusconi è quella giusta e coerente con iul governo di alto proifilo ...