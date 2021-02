Governo Draghi e nuovi ministri, Ricciardi: «Non si dovrebbe cambiare ministro della Salute nel corso di una pandemia» (Di giovedì 4 febbraio 2021) Governo Draghi. Un tema di cui si è già iniziato a parlare persino con il totoministri. Tuttavia, prima che il discorso possa farsi concreto è necessario che le consultazioni di Mario Draghi con le forze politiche abbiano esito positivo. Tuttavia, non è da escludere che il premier incaricato possa svelare qualche intenzione rispetto alle nomine (quantomeno sulla direzione da prendere) già nelle varie interlocuzioni con i partiti. Questo, d'altronde, è anche il momento in cui si proverà a capire quanto il prossimo Governo sarà tecnico e quanto politico. Mario Draghi, prima consultazioni e poi Governo C'è una casella nell'elenco dei possibili nuovi ministri più importante delle altre. Lo sarebbe stata in qualsiasi ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 4 febbraio 2021). Un tema di cui si è già iniziato a parlare persino con il toto. Tuttavia, prima che il dispossa farsi concreto è necessario che le consultazioni di Mariocon le forze politiche abbiano esito positivo. Tuttavia, non è da escludere che il premier incaricato possa svelare qualche intenzione rispetto alle nomine (quantomeno sulla direzione da prendere) già nelle varie interlocuzioni con i partiti. Questo, d'altronde, è anche il momento in cui si proverà a capire quanto il prossimosarà tecnico e quanto politico. Mario, prima consultazioni e poiC'è una casella nell'elenco dei possibilipiù importante delle altre. Lo sarebbe stata in qualsiasi ...

matteorenzi : Ora è il momento dei costruttori. Ora tutte le persone di buona volontà devono accogliere l’appello del Presidente… - ShooterHatesYou : Si però adesso che facciamo un governo tecnico con #Draghi non roviniamolo subito facendolo cadere, cerchiamo di te… - lorepregliasco : *FLASH -GOVERNO: M5S SI SPACCA SU DRAGHI, FONTI 'LINEA CRIMI NON CONDIVISA, RISCHIO ROTTURA'- FLASH* = - FeelFilippo : RT @aciapparoni: L'uscita di scena di #Conte, organizzata da #Casalino , è stata vergognosa. Ma veniamo al nocciolo. Come inevitabile, ha d… - rosariaraffone : RT @ItaliaVivaRoma1: Il governo #Draghi sarà la salvezza dell'Italia: ha messo in sicurezza l'Euro quasi dieci anni fa, metterà in sicurezz… -