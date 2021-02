Elisa Isoardi delusa dalla Rai | sbarca a Mediaset? Pronto un reality per lei

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è rimasta davvero moltodall’atteggiamento della Rai: ecco come ha superato questo momento. Sarà in un? E’ un momento davvero difficile perche, dopo la fine de La Prova Del Cuoco e Ballando Con Le Stelle, è rimasta in stand-by senza alcun programma da condurre. Stando a quanto

Fioccano i nomi: daa Giovanni Ciacci, fino a . Leggi anche > C'è grande fermento in casa Mediaset e soprattutto grandissime aspettative in termini di ascolti per la nuova edizione dell'...Al momento sembrano essere confermati Giovanni Ciacci,, Paul Gascoigne, modello di origini indio - brasiliane Akash Kumar, Francesca Lodo, Vera Gemma e Angela Melillo. Gilles Rocca ...Elisa Isoardi è rimasta davvero molto delusa dall'atteggiamento della Rai: ecco come ha superato questo momento. Sarà in un reality Mediaset?Sembrerebbe essere sfumata anche l'ipotesi Asia Argento per questioni di tipo economiche, stessa motivazione anche per Jill Cooper. ISOLA DEI FAMOSI IL CAST DEI CONCORRENTI: I RUMORS. Trattative ancor ...