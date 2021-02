“È un aereo per te!”. GF Vip, occhi al cielo e pieni di lacrime. Il messaggio per Dayane Mello fa piangere tutti (Di giovedì 4 febbraio 2021) Le ultime ore del ‘Grande Fratello Vip’ sono state tutte dedicate a Dayane Mello. Da quando mercoledì è arrivata la tremenda notizia della morte del fratello Lucas, nella Casa più spiata d’Italia è calata la tristezza. Ci sono stati numerosi momenti in cui gli inquilini sono rimasti letteralmente senza parole; starebbero inoltre pensando seriamente di ritirarsi e concedere il successo alla sudamericana. Se ne discuterà probabilmente durante l’appuntamento di venerdì. Soprattutto Rosalinda Cannavò e Samantha De Grenet non la stanno lasciando nemmeno un secondo da sola per provare a tirarle un po’ su il morale. E in queste ore è anche arrivato un messaggio davvero emozionante dedicato appunto a Dayane Mello. Dal cielo è arrivato un aereo con una scritta ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 4 febbraio 2021) Le ultime ore del ‘Grande Fratello Vip’ sono state tutte dedicate a. Da quando mercoledì è arrivata la tremenda notizia della morte del fratello Lucas, nella Casa più spiata d’Italia è calata la tristezza. Ci sono stati numerosi momenti in cui gli inquilini sono rimasti letteralmente senza parole; starebbero inoltre pensando seriamente di ritirarsi e concedere il successo alla sudamericana. Se ne discuterà probabilmente durante l’appuntamento di venerdì. Soprattutto Rosalinda Cannavò e Samantha De Grenet non la stanno lasciando nemmeno un secondo da sola per provare a tirarle un po’ su il morale. E in queste ore è anche arrivato undavvero emozionante dedicato appunto a. Dalè arrivato uncon una scritta ...

Ultime Notizie dalla rete : aereo per 'Grande Fratello Vip', l'emozionante messaggio dei fan per Dayane

... così arriva un aereo con un messaggio speciale: 'Dayane stretti a te, siamo al tuo fianco'. E la ragazza ringrazia commossa. - - > Leggi Anche Lutto per Dayane Mello, è morto il suo fratello minore ...

Covid, Bassetti annuncia, 'Ricevuto minacce morte, ho denunciato'

- ()Un piccolo aereo ecosostenibile per rotte di medio raggio, elettrico e silenzioso. Presso la startup austriaca... Read More Meteo Meteo: piogge e caldo anomalo nel weekend 6 - 7 febbraio 4 ...

Viaggiare in aereo ai tempi del Covid: le offerte delle compagnie low cost IL GIORNO Torna il sogno dei voli supersonici, ma l'erede del Concorde sarà un aereo piccolo, riservato a una elite

Il nuovo jet supersonico verrà prodotto negli Stati Uniti dal 2023, si chiamerà AS2; viaggerà a più di mille chilometri all'ora ma non potrà trasportare più di dodici passeggeri; di fatto sarà un jet ...

Low Cost Intercontinentale: un modello impossibile?

Norwegian, la compagnia che ha sdoganato il concetto di low cost a lungo raggio, ha annunciato la chiusura di tutte le operazioni long haul: il vettore, che nel 2019 operava una trentina di Boeing 787 ...

