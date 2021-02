Conte tra frecciatine a Renzi e il patto con gli alleati | “M5S e PD | ci sarò sempre”

Leggi su sportface

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Il premier uscente Giuseppeha parlato all’uscita da Palazzo Chigi e ha lanciato anche alcunea Matteo, non nominando Italia Viva e sottolineando chi sono stati glidi Governo leali in questo suo anno e mezzo di-bis. E proprio a Movimento 5 Stelle, Pd e Leu si rivolge accentrando ulteriormente la sua figura come trade union tra i diversi partiti: “Auspico un Governo politico, che sia solido e che abbia quella sufficiente coesione per poter operare scelte eminente politiche. Il Paese non richiede squadre di tecnici. Agli amici del Movimento 5 Stelle, Leu e Pd dico: io ci sono e ci, il nostro progetto politico è forte e concreto e aveva già iniziato a dare buoni frutti, dobbiamo perseguirlo”. SportFace.