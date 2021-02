Come leggere i dati Covid: in 6 Regioni aumenta l’incidenza dei ricoveri in ospedale (Di giovedì 4 febbraio 2021) L’Umbria è in cima alla lista delle Regioni per numero di ricoveri in terapia intensiva ogni 100mila abitanti. La Regione registra un aumento, rispetto alla scorsa settimana, sia ricoveri ordinari, sia ricoveri in T.I., sia di decessi. A registrare il record di incidenza di decessi però nell’ultima settimana è il Friuli (sebbene con dato in calo) seguito da Emilia Romagna e Liguria. l’incidenza dei ricoveri ordinari aumenta invece in 6 Regioni. Ad evidenziarlo sono i grafici elaborati da TPI che mettono a confronto la situazione Regione per Regione. I grafici non partono dai dati assoluti – i numeri dei bollettini che vengono divulgati quotidianamente – ma da quelli relativi, calcolati sui 100mila abitanti, quindi emblematici, perché ... Leggi su tpi (Di giovedì 4 febbraio 2021) L’Umbria è in cima alla lista delleper numero diin terapia intensiva ogni 100mila abitanti. La Regione registra un aumento, rispetto alla scorsa settimana, siaordinari, siain T.I., sia di decessi. A registrare il record di incidenza di decessi però nell’ultima settimana è il Friuli (sebbene con dato in calo) seguito da Emilia Romagna e Liguria.deiordinariinvece in 6. Ad evidenziarlo sono i grafici elaborati da TPI che mettono a confronto la situazione Regione per Regione. I grafici non partono daiassoluti – i numeri dei bollettini che vengono divulgati quotidianamente – ma da quelli relativi, calcolati sui 100mila abitanti, quindi emblematici, perché ...

giuliainnocenzi : Caro #Salvini, se da ministro avesse legalizzato le droghe leggere queste non ingrosserebbero le casse della mafia… - gennaromigliore : A fallire non è stata la politica, ma una certa politica fatta di tanti personalismi e pochi contenuti. Il governo… - AndreaOrlandosp : @PoliticaPerJedi Basta leggere tutta l’agenzia e non solo il titolo. Dove spiego che il Pd farà la sua parte ma per… - mannersmaketh10 : RT @DavelloStefano: Il libro di Rocco #Casalino è scomparso come quello di #Speranza. Ma a questo punto, che scrivono a fare i libri se po… - gettasofia : RT @DavelloStefano: Il libro di Rocco #Casalino è scomparso come quello di #Speranza. Ma a questo punto, che scrivono a fare i libri se po… -