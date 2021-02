Chiellini: «Sono capace di tutto pur di vincere. Con un nemico do il meglio (Di giovedì 4 febbraio 2021) Giorgio Chiellini, difensore bianconero, ha parlato della gioia che prova ogni volta che salva un gol. Le parole del capitano Sulle pagine di So Foot, Giorgio Chiellini ha parlato di cosa si provi a salvare un gol e non solo. Le parole del difensore della Juve. IBRAHIMOVIC – «Devo trovare un rivale per dare il meglio. Stimo molto Zlatan, ci rispettiamo. Eravamo compagni nella mia prima stagione alla Juve. Mai avuto paura di affrontarlo, mai fatto un passo indietro. È diventato nemico assoluto passando all’Inter, poi semplice avversario al Milan o in Nazionale». ARSENAL – «Avevo 16 anni, giocavo in serie C nel Livorno. L’Arsenal mi offrì 200 milioni di lire a stagione. Sono stato un folle a declinare quella proposta. Non mi sentivo pronto nemmeno quando mi chiesero di firmare per l’Inter. Non volevo ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Giorgio, difensore bianconero, ha parlato della gioia che prova ogni volta che salva un gol. Le parole del capitano Sulle pagine di So Foot, Giorgioha parlato di cosa si provi a salvare un gol e non solo. Le parole del difensore della Juve. IBRAHIMOVIC – «Devo trovare un rivale per dare il. Stimo molto Zlatan, ci rispettiamo. Eravamo compagni nella mia prima stagione alla Juve. Mai avuto paura di affrontarlo, mai fatto un passo indietro. È diventatoassoluto passando all’Inter, poi semplice avversario al Milan o in Nazionale». ARSENAL – «Avevo 16 anni, giocavo in serie C nel Livorno. L’Arsenal mi offrì 200 milioni di lire a stagione.stato un folle a declinare quella proposta. Non mi sentivo pronto nemmeno quando mi chiesero di firmare per l’Inter. Non volevo ...

ilbianconerocom : #Chiellini: 'I miei segreti? Penso sempre al peggio, mica sono forte come #SergioRamos. Mi emoziona più una respint… - ItaSportPress : A tutto Chiellini: 'Ibrahimovic mio miglior nemico. Non sono come Sergio Ramos e Van Dijk ma in campo...' -… - Echoes41502167 : @Roy_Ven @DrBlackMrWhite1 @Super3mp X me è bonucci con uno tra chiellini e de ligt che sono 2 stopper puri e come i… - Duttale : @clamaso69 @90ordnasselA la juve ha giocato senza il portiere titolare, senza Danilo (titolare), senza Bonucci tito… - frischeddone : @ilpastor @pisto_gol Il senso era chiaro, probabilmente non mi sono spiegato io,la Juve con chiellini e bonucci non… -