Charlotte Tilbury il make-up e skincare più amato dalle star

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Le beauty addicted sono pazze dei lussuosi prodotti-up e skincare diTilbury possono festeggiare perché questo famoso brand da qualche mese si trova anche in Italia: sul sitotilbury.com/it sono già disponibili tutti i bestseller e le novità e si possono trovare direttamente negli store Sephora. La carriera diTilbury è cominciata negli Anni 90 iniziando a truccare le modelle nei backstage delle sfilate, e nel 2013 ha fondato il suo omonimo brand a Londra. Il viaggio diTilbury da Londra nel mondo Nata a Londra,è cresciuta circondata da artisti, musicisti, attori e scrittori. Ci sono stati due momenti chiave che hanno avuto un enorme impatto su di lei. Il primo è stato incontrare la famosa truccatrice Mary Greenwell che le ha ...

rossetto amato da Meghan Markle. Meghan Markle è una fan del brand di cosmetici. C'è un rossetto in particolare che la duchessa apprezza: si tratta di Matte Revolution in Very