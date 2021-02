Caterina Balivo VS Bianca Guaccero | aspra critica | “non l’ho più guardato”

Leggi su chenews

(Di giovedì 4 febbraio 2021), oggi tra la giuria de ‘Il cantante mascherato‘, non si è risparmiata su: “nonpiù, Fonte foto: Instagram (@; @real)Amatissima dal pubblico, molto seguita sui social ed altrettanto in televisione,ha deciso di non risparmiarsi ed hamenteto la sua collega: “Non lo guardo più“. Come sicuramente in tantissimi ricorderanno, la, dopo qualche periodo di stop ...