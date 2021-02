UOMINI E DONNE anticipazioni: GIANCARLO e AURORA, cosa succederà? (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Quest’oggi dalle 14.45 andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di UOMINI e DONNE. Ieri si è consumata la resa dei conti tra Gemma Galgani e Maurizio Guerci. La donna aveva promesso di portare in trasmissione le prove della colpevolezza del cavaliere, accusato di avere una relazione fuori dal programma. In realtà la Galgani non ha fornito alcuna prova tangibile riguardo la responsabilità dell’uomo, che serenamente è potuto tornare alle sue conoscenze. A seguire è stata la volta di AURORA, protagonista indiscussa di queste puntate. La donna ha mandato a casa il corteggiatore sceso per lei ed ha accolto in studio Aurelio, un nuovo pretendente. Quest’oggi riprenderemo dalle parole di GIANCARLO, il suo ex compagno, che taccerà la donna di aver calunniato, insieme a Veronica, lui e la sua famiglia. Un’accusa pesante che ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Quest’oggi dalle 14.45 andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di. Ieri si è consumata la resa dei conti tra Gemma Galgani e Maurizio Guerci. La donna aveva promesso di portare in trasmissione le prove della colpevolezza del cavaliere, accusato di avere una relazione fuori dal programma. In realtà la Galgani non ha fornito alcuna prova tangibile riguardo la responsabilità dell’uomo, che serenamente è potuto tornare alle sue conoscenze. A seguire è stata la volta di, protagonista indiscussa di queste puntate. La donna ha mandato a casa il corteggiatore sceso per lei ed ha accolto in studio Aurelio, un nuovo pretendente. Quest’oggi riprenderemo dalle parole di, il suo ex compagno, che taccerà la donna di aver calunniato, insieme a Veronica, lui e la sua famiglia. Un’accusa pesante che ...

matteosalvinimi : ...L’Italia non merita di essere in ostaggio di incapaci, voltagabbana, perdenti seriali di elezioni e amanti delle… - TeresaBellanova : Quando parliamo di piano vaccinale, di crisi economica, di giustizia, di scuola, di nuovo welfare, stiamo parlando… - FiorellaMannoia : Dicembre 2020 posti di lavoro persi. Donne: 99000, uomini 2000. Le donne stanno pagando il prezzo più alto. - mandolinosos : michael che smarchetta come un tronista di uomini e donne, a breve lo troviamo così - DAMarciano92 : RT @padremarcosj: CONSACRAZIONE?? Oggi la Chiesa celebra le donne e gli uomini che hanno consacrato la loro vita all'Amore di Dio e al servi… -