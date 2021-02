Tragico scontro in provincia di Napoli, moto scontro furgone: 31enne muore sul colpo (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Torre del Greco. Tragico incidente a Ercolano, 31enne morto sul colpo. Come anticipa IlMattino, poco dopo le ore 15, un giovane residente a Torre del Greco, è deceduto dopo aver impattato un furgone in via Benedetto Cozzolino. Tragico incidente a Ercolano L’uomo era a bordo della sua moto quando è deceduto dopo il terribile impatto. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Torre del Greco.incidente a Ercolano,morto sul. Come anticipa IlMattino, poco dopo le ore 15, un giovane residente a Torre del Greco, è deceduto dopo aver impattato unin via Benedetto Cozzolino.incidente a Ercolano L’uomo era a bordo della suaquando è deceduto dopo il terribile impatto. L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

PierpaoloFans : RT @____Paloma_____: Per me il #gfvip finisce oggi. Non commenterò più nessuna dinamica, nessuno scontro/litigata.. niente di niente. Vogli… - prelemi37299591 : RT @____Paloma_____: Per me il #gfvip finisce oggi. Non commenterò più nessuna dinamica, nessuno scontro/litigata.. niente di niente. Vogli… - settasalemiana : RT @____Paloma_____: Per me il #gfvip finisce oggi. Non commenterò più nessuna dinamica, nessuno scontro/litigata.. niente di niente. Vogli… - AnnaErrico16 : RT @____Paloma_____: Per me il #gfvip finisce oggi. Non commenterò più nessuna dinamica, nessuno scontro/litigata.. niente di niente. Vogli… - jacquel96400124 : RT @____Paloma_____: Per me il #gfvip finisce oggi. Non commenterò più nessuna dinamica, nessuno scontro/litigata.. niente di niente. Vogli… -