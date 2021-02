Sony Alpha 1, spuntano le prime foto da 50 MP scattate con la nuova full frame (Di mercoledì 3 febbraio 2021) I dati EXIF non ci sono, e non si sa quanto siano attendibili, ma le foto pubblicate da SonyAlpha Rumors promettono di essere state scattate con la nuova Sony A1. Sono le foto viste durante la presentazione e si possono scaricare a piena risoluzione.... Leggi su dday (Di mercoledì 3 febbraio 2021) I dati EXIF non ci sono, e non si sa quanto siano attendibili, ma lepubblicate daRumors promettono di essere statecon laA1. Sono leviste durante la presentazione e si possono scaricare a piena risoluzione....

