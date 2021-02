Serie C 2020/2021: la Virtus Francavilla stende la Vibonese, è 1-1 tra Palermo e Ternana (Di mercoledì 3 febbraio 2021) La Virtus Francavilla supera 2-1 la Vibonese nel match valevole per la ventiduesima giornata del girone C del campionato di Serie C 2020/2021 grazie alle reti di Castorani e Sparandeo; non vanno oltre l’1-1, invece, Palermo e Ternana: accade tutto nella ripresa con Falletti che risponde all’iniziale vantaggio rosanero siglato da Lucca. Palermo-Ternana Nei primissimi minuti le due squadre mostrano un atteggiamento attendista, concentrandosi soprattutto su una brave fase di studio, ma al 13? arriva la prima vera chance per i padroni di casa, che sfiorano il gol con Lucca, fermato da una pronta uscita di Iannarilli. Qualche giro di orologio più tardi Vantaggiato tenta un colpo di testa su cross di Salzano, ma non inquadra ... Leggi su sportface (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Lasupera 2-1 lanel match valevole per la ventiduesima giornata del girone C del campionato digrazie alle reti di Castorani e Sparandeo; non vanno oltre l’1-1, invece,: accade tutto nella ripresa con Falletti che risponde all’iniziale vantaggio rosanero siglato da Lucca.Nei primissimi minuti le due squadre mostrano un atteggiamento attendista, concentrandosi soprattutto su una brave fase di studio, ma al 13? arriva la prima vera chance per i padroni di casa, che sfiorano il gol con Lucca, fermato da una pronta uscita di Iannarilli. Qualche giro di orologio più tardi Vantaggiato tenta un colpo di testa su cross di Salzano, ma non inquadra ...

