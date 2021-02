Russia, Navalny condannato a 2 anni e 8 mesi (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Navalny è stato condannato a 2 anni e 8 mesi di carcere. È questo il verdetto del tribunale distrettuale nei confronti dell’oppositore di Putin. Navalny condannato Il tribunale distrettuale di Simonovsky, riunitosi per l’occasione a Mosca, ha condannato Aleksej Navalny a tre anni e mezzo. Sono stati, poi, ridotti a 2 anni e 8 mesi perché l’imputato ha già trascorso 10 mesi ai domiciliari. Nessuna scusante per il fatto che l’imputato era in Germania ancora in cura per i postumi dell’avvelenamento da Novichok. Il verdetto Il giudice è rimasto a lungo in camera di consiglio prima di emettere il verdetto. Nel frattempo la polizia provvedeva a blindare il centro di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 3 febbraio 2021)è statoa 2e 8di carcere. È questo il verdetto del tribunale distrettuale nei confronti dell’oppositore di Putin.Il tribunale distrettuale di Simonovsky, riunitosi per l’occasione a Mosca, haAlekseja tree mezzo. Sono stati, poi, ridotti a 2e 8perché l’imputato ha già trascorso 10ai domiciliari. Nessuna scusante per il fatto che l’imputato era in Germania ancora in cura per i postumi dell’avvelenamento da Novichok. Il verdetto Il giudice è rimasto a lungo in camera di consiglio prima di emettere il verdetto. Nel frattempo la polizia provvedeva a blindare il centro di ...

