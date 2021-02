Ronaldo: 10 anni fa l’addio del Fenomeno. La storia del più grande attaccante di sempre e di quegli infortuni che l’hanno frenato (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il Corinthians di Tite perde 2-0 in Colombia con il Deportes Tolima ed esce malamente dalla Copa Libertadores. Dal campo si allontana molto deluso il capitano dei brasiliani, non è riuscito a segnare. Ha giocato come il resto dei compagni una gara scialba. Il 3 febbraio 2011, esattamente dieci anni fa, il Fenomeno Ronaldo gioca la sua ultima partita ufficiale con un club. Qualche giorno dopo, è San Valentino anche in Brasile, in conferenza stampa dà a 34 anni l’addio al calcio. Quello che poteva diventare il più forte calciatore di tutti i tempi dice basta a causa di problemi fisici che ormai da tempo lo limitano troppo. Ronaldo ha le lacrime agli occhi, nei giorni precedenti è stato anche contestato dai tifosi del Corinthians. “Mi dispiace, non ce la faccio più. Il calcio mi ha dato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il Corinthians di Tite perde 2-0 in Colombia con il Deportes Tolima ed esce malamente dalla Copa Libertadores. Dal campo si allontana molto deluso il capitano dei brasiliani, non è riuscito a segnare. Ha giocato come il resto dei compagni una gara scialba. Il 3 febbraio 2011, esattamente diecifa, ilgioca la sua ultima partita ufficiale con un club. Qualche giorno dopo, è San Valentino anche in Brasile, in conferenza stampa dà a 34al calcio. Quello che poteva diventare il più forte calciatore di tutti i tempi dice basta a causa di problemi fisici che ormai da tempo lo limitano troppo.ha le lacrime agli occhi, nei giorni precedenti è stato anche contestato dai tifosi del Corinthians. “Mi dispiace, non ce la faccio più. Il calcio mi ha dato ...

StefanoMontini1 : RT @NonSoloJuve: ??”La Juventus vince da anni, anche senza Ronaldo. L’inter invece non vince da 10 anni e non può fare a meno di Lukaku. Que… - ZonaJuventina : RT @NonSoloJuve: ??”La Juventus vince da anni, anche senza Ronaldo. L’inter invece non vince da 10 anni e non può fare a meno di Lukaku. Que… - AvarelloValerio : RT @NonSoloJuve: ??”La Juventus vince da anni, anche senza Ronaldo. L’inter invece non vince da 10 anni e non può fare a meno di Lukaku. Que… - vincenzo_dc1989 : RT @NonSoloJuve: ??”La Juventus vince da anni, anche senza Ronaldo. L’inter invece non vince da 10 anni e non può fare a meno di Lukaku. Que… - _Codeine__ : RT @NonSoloJuve: ??”La Juventus vince da anni, anche senza Ronaldo. L’inter invece non vince da 10 anni e non può fare a meno di Lukaku. Que… -