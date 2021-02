Roma, fermata una donna: in auto aveva “droga dello stupro” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Una donna di 29 anni è stata fermata dai Carabinieri della Compagnia Roma Centro mentre percorreva in auto la corsia preferenziale di Corso Rinascimento. Le Forze dell’Ordine hanno controllato il veicolo come di consueto vista l’infrazione commessa dalla donna, ma durante il controllo la conducente è apparsa molto agitata. L’eccessiva ansia della 29enne Romana incensurata ha portato i Carabinieri ad approfondire i controlli. Gli agenti hanno trovato infatti sostanze stupefacenti nel veicolo della donna, tra le droghe c’era anche la droga dello stupro. droga dello stupro nell’auto: la spacciava nella Capitale Durante i controlli effettuati ... Leggi su romanotizie24 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Unadi 29 anni è statadai Carabinieri della CompagniaCentro mentre percorreva inla corsia preferenziale di Corso Rinascimento. Le Forze dell’Ordine hanno controllato il veicolo come di consueto vista l’infrazione commessa dalla, ma durante il controllo la conducente è apparsa molto agitata. L’eccessiva ansia della 29ennena incensurata ha portato i Carabinieri ad approfondire i controlli. Gli agenti hanno trovato infatti sostanze stupefacenti nel veicolo della, tra le droghe c’era anche lanell’: la spacciava nella Capitale Durante i controlli effettuati ...

Stava percorrendo in auto l a corsia preferenziale di Corso Rinascimento quando ha avuto la sfortuna di incrociare una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia Roma Centro. I militari, vista la corsia su cui viaggiava la donna, hanno fermato il veicolo , procedendo al controllo. La conducente era una 29enne romana, incensurata, che però alla loro vista, ha ...

