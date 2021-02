Roma, curve veloci e tribune verdi: nuovo tracciato per la Formula E (Di mercoledì 3 febbraio 2021) ROMA – La Formula E tornerà il 10 aprile a Roma con un circuito rinnovato e ridisegnato. Sempre sulle strade dell’Eur, ma con alcune novità che ‘ottimizzano’ il rapporto nato nel 2018 tra la Capitale e il campionato riservato alle monoposto elettriche. Il nuovo tracciato metterà alla prova i piloti con tre nuove curve veloci, un’ulteriore sezione di curve più tecniche e i classici sali e scendi caratteristici del vecchio circuito. Inoltre, metterà in risalto ancora di più il contesto spettacolare che offre il quartiere Eur, passando davanti a Palazzo dei Congressi così come in piazzale Marconi, e a partire da quest’anno anche di fronte all’iconico Palazzo della Civiltà Italiana, il cosiddetto Colosseo Quadrato. L’intero Parco del Ninfeo sarà inoltre incluso all’interno del perimetro della manifestazione. Il layout della nuova pista ha visto una collaborazione positiva con i residenti e le aziende EUR, con l’obiettivo di ridurre al minimo le interruzioni nella mobilità durante le giornate precedenti e antecedenti alla gara. Leggi su dire (Di mercoledì 3 febbraio 2021) ROMA – La Formula E tornerà il 10 aprile a Roma con un circuito rinnovato e ridisegnato. Sempre sulle strade dell’Eur, ma con alcune novità che ‘ottimizzano’ il rapporto nato nel 2018 tra la Capitale e il campionato riservato alle monoposto elettriche. Il nuovo tracciato metterà alla prova i piloti con tre nuove curve veloci, un’ulteriore sezione di curve più tecniche e i classici sali e scendi caratteristici del vecchio circuito. Inoltre, metterà in risalto ancora di più il contesto spettacolare che offre il quartiere Eur, passando davanti a Palazzo dei Congressi così come in piazzale Marconi, e a partire da quest’anno anche di fronte all’iconico Palazzo della Civiltà Italiana, il cosiddetto Colosseo Quadrato. L’intero Parco del Ninfeo sarà inoltre incluso all’interno del perimetro della manifestazione. Il layout della nuova pista ha visto una collaborazione positiva con i residenti e le aziende EUR, con l’obiettivo di ridurre al minimo le interruzioni nella mobilità durante le giornate precedenti e antecedenti alla gara.

