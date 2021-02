Razzismo a Napoli: giudice chiede ad avvocato nero di esibire il tesserino (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Brutto episodio quello capitato stamattina all’avvocato Hilarry Sedu. Il giudice onorario gli ha chiesto di esibire il tesserino di avvocato ed addirittura gli ha rivolto la domanda “Sei laureato?”. Un episodio di Razzismo a cui l’avvocato non ha voluto dar peso per rimanere comunque concentrato sul suo caso. Una volta tornato a casa e terminato l’orario di lavoro però Hilarry si è sfogato sui social. Ci ha tenuto quindi a ribadire che non solo è uno stimato avvocato ma che è il Consigliere dell’Ordine di Napoli. Sedu poi fa riferimento al Razzismo commentando: “Non è Razzismo, è solo idiozia”. In realtà però il Razzismo è idiozia. ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Brutto episodio quello capitato stamattina all’Hilarry Sedu. Ilonorario gli ha chiesto diildied addirittura gli ha rivolto la domanda “Sei laureato?”. Un episodio dia cui l’non ha voluto dar peso per rimanere comunque concentrato sul suo caso. Una volta tornato a casa e terminato l’orario di lavoro però Hilarry si è sfogato sui social. Ci ha tenuto quindi a ribadire che non solo è uno stimatoma che è il Consigliere dell’Ordine di. Sedu poi fa riferimento alcommentando: “Non è, è solo idiozia”. In realtà però ilè idiozia. ...

