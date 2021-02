Professore positivo al coronavirus, chiusa la scuola media (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBuccino (Sa) – Una città col fiato sospeso, quella volceiana dove questa mattina un docente di matematica, insegnante della scuola media di Buccino, è risultato positivo al coronavirus. Contagiato, l’uomo ne ha dato notizia pubblicamente questa mattina anche sui canali social. Immediata la profilassi di chiusura dell’Istituto Comprensivo di Buccino che nelle prossime ore sarà sanificato, mentre il personale scolastico docente e non e gli studenti che sono entrati in contatto con il Professore, nei prossimi giorni verranno sottoposti al tampone per la ricerca del covid. Intanto però, Palazzo di Città ha disposto, con ordinanza sindacale n.5, la chiusura dell’intero plesso dell’Istituto Comprensivo di Buccino fino a sabato 6 febbraio. L'articolo proviene ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBuccino (Sa) – Una città col fiato sospeso, quella volceiana dove questa mattina un docente di matematica, insegnante delladi Buccino, è risultatoal. Contagiato, l’uomo ne ha dato notizia pubblicamente questa mattina anche sui canali social. Imta la profilassi di chiusura dell’Istituto Comprensivo di Buccino che nelle prossime ore sarà sanificato, mentre il personale scolastico docente e non e gli studenti che sono entrati in contatto con il, nei prossimi giorni verranno sottoposti al tampone per la ricerca del covid. Intanto però, Palazzo di Città ha disposto, con ordinanza sindacale n.5, la chiusura dell’intero plesso dell’Istituto Comprensivo di Buccino fino a sabato 6 febbraio. L'articolo proviene ...

