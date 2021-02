Planking challenge | la nuova folle sfida | adolescenti si lanciano sulle auto in corsa I primi casi anche in Italia

cjmimun : Colgono di sorpresa gli automobilisti e si lanciano sulle loro auto in marcia: ci sarebbe un nuovo gioco, il planki… -

Ultime Notizie dalla rete : Planking challenge

Leggo.it

Leggi anche >, i ragazzi si lanciano sulle auto in corsa Si chiama '' ed è l'ennesima sfida social lanciata su TikTok e rivolta ad adolescenti e giovanissimi. ...Cogliere di sorpresa gli automobilisti lanciandosi di fronte le auto in corsa. L'ombra di un nuovo pericoloso gioco -- da parte di ragazzini si affaccia su . L'ennesima sfida da brivido nata sui social e per i social. L'appello è quello di tenere alta l'attenzione e segnalare alle autorità. A ...Cogliere di sorpresa gli automobilisti lanciandosi di fronte le auto in corsa. L'ombra di un nuovo pericoloso gioco - planking challenge - da parte di ragazzini si affaccia su ...La nuova, folle e pericolosa sfida social che attrae gli adolescenti, specialmente su TikTok: lanciarsi contro le auto in corsa e cercare di atterrare e sedersi sul cofano.