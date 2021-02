Ozan Kabak e il suo mito Van Djjk (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il Liverpool ha finalmente trovato il sostituto di Van Djjk, fuori causa per tutta la stagione a causa di un grave infortunio. È il turco Ozan Kabak, classe’ 2000, che i Reds hanno prelevato dallo Schalke per 18 milioni di euro. Il neo acquisto del Liverpool approda nella squadra del suo cuore, come da lui stesso dichiarato, dove sarà il sostituto del centrale olandese Van Djjk, del quale è sempre stato un benianimo al punto da ricevere la sua maglia autografata grazie all’intercessione di un amico in comune. Le prime parole di Ozan Kabak al Liverpool Il difensore, arrivato in prestito dallo Schalke 04 fino al termine della stagione, ha dichiarato al canale ufficiale del club inglese: “Il Liverpool è stata la mia squadra d’infanzia quindi ho sempre voluto venire qui. Giocare ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il Liverpool ha finalmente trovato il sostituto di Van, fuori causa per tutta la stagione a causa di un grave infortunio. È il turco, classe’ 2000, che i Reds hanno prelevato dallo Schalke per 18 milioni di euro. Il neo acquisto del Liverpool approda nella squadra del suo cuore, come da lui stesso dichiarato, dove sarà il sostituto del centrale olandese Van, del quale è sempre stato un benianimo al punto da ricevere la sua maglia autografata grazie all’intercessione di un amico in comune. Le prime parole dial Liverpool Il difensore, arrivato in prestito dallo Schalke 04 fino al termine della stagione, ha dichiarato al canale ufficiale del club inglese: “Il Liverpool è stata la mia squadra d’infanzia quindi ho sempre voluto venire qui. Giocare ...

