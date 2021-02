Nuova vita nei campi profughi in Sudan per i banchi scolastici biposto rottamati dalle scuole genovesi (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Li ha raccolti e spediti l'associazione Music for Peace, erano stati dismessi perchè sostituiti dai banchi singoli a causa dell'emergenza Covid Leggi su repubblica (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Li ha raccolti e spediti l'associazione Music for Peace, erano stati dismessi perchè sostituiti daisingoli a causa dell'emergenza Covid

Focolare_org : La nuova presidente del Movimento dei Focolari è Margaret Karram, nata ad Haifa (Terra Santa) nel 1962. L’elezione… - cronaca_news : Nuova vita nei campi profughi in Sudan per i banchi scolastici biposto rottamati dalle scuole genovesi… - ADM_assdemxmi : RT @chiesadimilano: #Luoghicomuni | A Milano al via una call per la gestione condivisa di #benicomuni abbandonati nel quartiere Adriano e n… - joendiaga : @Corriere Cosa volete ?? Deve aspettare fino quando per rifare una nuova vita. - beamontini : Intanto una bella storia: la delfina Kasya e la sua nuova vita, sperando che possa anche tornare libera in mare… -