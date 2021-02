Non date retta alla catena social di “Francesco Amodeo che aveva previsto Renzi e Draghi” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Sono tempi duri, quelli che stiamo attraversando. Tempi in cui i complotti fioriscono come margherite a primavera e, ovviamente, non poteva mancare quello relativo al governo di Conte che cade per colpa di Renzi con Mario Draghi che subentra per un formare un governo tecnico. In queste ore può esservi capitato di imbattervi nello screen di un post di Francesco Amodeo del 31 agosto 2020, immagine che sta girando parecchio nelle chat e sui social. La storia del “post Francesco Amodeo che aveva previsto tutto” è falsa, o meglio, incompleta. LEGGI ANCHE >>> Una proposta di fact checking tra aumento dei contagi ed elezioni La catena social complottista sul post Francesco ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Sono tempi duri, quelli che stiamo attraversando. Tempi in cui i complotti fioriscono come margherite a primavera e, ovviamente, non poteva mancare quello relativo al governo di Conte che cade per colpa dicon Marioche subentra per un formare un governo tecnico. In queste ore può esservi capitato di imbattervi nello screen di un post didel 31 agosto 2020, immagine che sta girando parecchio nelle chat e sui. La storia del “postchetutto” è falsa, o meglio, incompleta. LEGGI ANCHE >>> Una proposta di fact checking tra aumento dei contagi ed elezioni Lacomplottista sul post...

IlContiAndrea : #OriettaBerti “Secondo le disposizioni già date perché il lavoro della Rai va avanti, per via della pandemia devi a… - alegra8253 : RT @Peppe86237504: @ConteMovimento @GiuseppeConteIT Perché non gli date una mano a fare gli scatoloni invece di girovagare in giro che c'è… - tattoevcloud : @TheWeekndITA non avete per caso una piantina del palco, anche di un’altra data. Il palco in teoria dovrebbe essere uguale a tutte le date - Marco_Fersi : @matteosalvinimi se date il via libera al governo europeista di #Draghi non perderete solo il mio voto, ma ne perderete una valanga. - Carlitos7115 : RT @GioChirilly: Ecco brava, non votate Draghi, date sfogo all'ultimo briciolo di dignità se ve ne rimane. Poi andiamo a votare e sparirete… -