Napoli – Atalanta 0-0: in Coppa Italia finisce a reti bianche (Di mercoledì 3 febbraio 2021) È terminata con un pareggio senza reti la sfida tra Napoli e Atalanta valida per la semifinale d’andata di Coppa Italia Napoli e Atalanta si sono date battaglia per 90 minuti di fuoco allo stadio Maradona. La Dea per lunghi tratti ha mantenuto bene il pallino del gioco pressando gli azzurri a tutto campo. Mossa tattica di Gennaro Gattuso, che dispone i suoi uomini con un inedito 3-4-3. Il nuovo assetto del Napoli ha tenuto bene botta alle costanti e pericolose incursioni bergamasche per gran parte del match. Molto positiva la prestazione di Lorenzo Insigne che, nonostante non sia riuscito a trovare la rete, si è messo più volte in luce con giocate d’alta classe. Sul versante atalantino i più brillanti sono stati senza ombra di dubbio Zapata ... Leggi su zon (Di mercoledì 3 febbraio 2021) È terminata con un pareggio senzala sfida travalida per la semifinale d’andata disi sono date battaglia per 90 minuti di fuoco allo stadio Maradona. La Dea per lunghi tratti ha mantenuto bene il pallino del gioco pressando gli azzurri a tutto campo. Mossa tattica di Gennaro Gattuso, che dispone i suoi uomini con un inedito 3-4-3. Il nuovo assetto delha tenuto bene botta alle costanti e pericolose incursioni bergamasche per gran parte del match. Molto positiva la prestazione di Lorenzo Insigne che, nonostante non sia riuscito a trovare la rete, si è messo più volte in luce con giocate d’alta classe. Sul versante atalantino i più brillanti sono stati senza ombra di dubbio Zapata ...

Atalanta_BC : ?? Cominciamo così al 'Diego Armando Maradona'! ?? Our #StartingXI to face Napoli! ? Presented by @Plus500… - sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliAtalanta ?? - sscnapoli : ?? | #NapoliAtalanta, i precedenti in Coppa Italia in casa azzurra ?? - Salvato95551627 : RT @rep_napoli: Napoli, Coppa Italia ,qualificazione aperta: con l'Atalanta pari senza reti [di Pasquale Tina] [aggiornamento delle 22:50]… - amesax : Scusatemi qualcuno di voi sa quando gioca il Napoli perché sto assistendo a Gragnano (con tutto il rispetto) Atalanta -